傳獲多位黨大老支持 陳景峻綁柯P力拚「雙城之戰」

台北市副市長陳景峻力拚參選新北市長選舉。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-12-04 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市副市長陳景峻投入新北市長選戰，10月初還和台北市長柯文哲一起參加彰化同鄉會活動，兩人頗有台北、新北市長選舉聯手「雙城之戰」意味，媒體報導指出，陳景峻雖然不被看好獲得徵召，但其實獲得多名綠營大老支持，包括前主席許信良等人都力挺陳出征新北市長。

《上報》報導指出，柯文哲在新北市的民調比在台北市還高，且仍在持續攀高中，陳景峻日前表示，台北、新北2城市人口的流動已成生活圈，這是他以台北市副市長身分和市長柯文哲聯手在明年縣市長選舉打「雙城之戰」的最大利基。

據稱陳景峻在10月、11月先後拜會多位民進黨大老，其中許信良對陳參選表態支持，許信良認為就選舉佈局來看，民進黨若是在台北市長選局決定和柯文哲合作，那在新北市徵召陳就是最好的搭配選擇。許信良也提到，若民進黨在台北市推人和柯文哲選，擺明和柯文哲對壘，影響的將不只是台北市長選舉，新北市選局將影響最大。

許信良也表示，應著眼柯文哲在明年縣市長選舉中的「外溢效應」，「讓陳景峻來綁住柯P！」除了許信良之外，陳景峻還拜訪前副總統呂秀蓮、公廣集團董事長陳郁秀和前總統陳水扁等，多位大老均對他參選新北市長樂觀其成。