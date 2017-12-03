北市議員選舉 時力、社民黨各提5位 舊情人、前同事網內互打

2017-12-03 22:35

〔記者郭安家／台北報導〕2018年台北市議員選舉，時代力量、社民黨目前各推5位參選人，導致士林、北投，中山、大同成為大綠小綠一級戰區，各黨迄今未談整合，還出現前同事、舊情人在不同黨「網內互打」。社民黨召集人范雲今受訪也遞橄欖枝，表示有一區可保留彈性把第三勢力餅做大，也願與時代力量等友黨談合作、協調選區。

但時代力量立委林昶佐給軟釘，說「整合不是喬選區」，也要非常多志同道合的第三勢力一起討論，思考目的是為了明年讓國民黨邊緣化，但迄今沒有整合平台。

士林、北投區13席議員，2014年民進黨6位議員共獲40.52％選票，至於台聯黨議員陳建銘有6.85％選票；目前時代力量尚未決定該區參選人，但太陽花學運人士王奕凱表示，他將退出民進黨、爭取時代力量提名；如時代力量有更代表左翼政治參選人，他願意整合至他區參選。范雲看準當地不少政黨票挺社民黨，也透露社民黨「一定會提名」。

至於中山、大同區8席議員，2014年民進黨四位議員獲47.32％選票、台聯黨則有3.52％。時代力量擬推島國前進發起人之一林亮君，2014年以前，林亮君與該區民進黨議員顏若芳，還是前市議員、北市觀傳局長簡余晏助理，演變為前同事「網內互打」，簡余晏態度成關鍵；而時代力量此舉也意味不會找北市府副發言人陳思宇選議員。

大安、文山區13席議員中民進黨2014年獲5席、33.69％選票，最低當選門檻1萬5千票。社民黨苗博雅來勢洶洶，2016年立委選舉已於文山區取得1萬7千票，但其中不少是當時不願投給李慶元的民進黨支持者；不過，苗博雅認為自己還有理念型選票。時代力量則推發言人林穎孟參選，林穎孟是苗博雅前女友，舊情人「網內互打」話題十足。

松山、信義區10席議員，2014年民進黨4位議員獲37.56％選票，每人皆2萬多票，台聯黨則1.44％，當時最低當選門檻1萬3千張票。時代力量由前發言人吳崢參選，由於民進黨議員張茂楠、洪健益選票較屬地方型，吳崢恐分食該區「票王」民進黨議員許淑華及許家蓓選票；但有議員私下表示，許淑華有不少藍營票，吳崢不見得吃得到。

內湖、南港區10席議員，民進黨2014年獲4席、38.42％選票，民進黨議員高嘉瑜就拿15％選票，該區吊車尾則是民進黨江志銘的1萬4千票。2016年立委選舉，社民黨陳尚志獲得1萬張票，但當時不少票是民進黨前主席林義雄、立委林淑芬催出來，社民黨新推律師陳又新曾在陳尚志團隊，時代力量未確定是否提割闌尾行動發起人林祖儀，但恐分食高嘉瑜年輕人選票，卻影響江志銘選情。

北市6選區，時代力量目前提名5席，不提名中正、萬華區；社民黨也提名5席，但未透露哪區開放合作。而該區2014年樹黨中正、萬華議員落選頭、「長腿主席」林佳諭則加入社民黨。對此，范雲表示，提名林佳諭與否，還在做進一步討論；松山、信義區呂欣潔則在評估，而中山、大同區的律師李晏榕動向不明。