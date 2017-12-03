柯建銘母喪 總統蔡英文低調上香致哀

民進黨立法院總召柯建銘母親柯陳彩娥11月26日安詳辭世，享壽98歲，總統蔡英文低調前往上香致哀，各界花圈花籃也擺滿靈堂會場。（記者洪美秀攝）

2017-12-03 14:25

［記者洪美秀／新竹報導］民進黨立法院總召柯建銘母親柯陳彩娥上個月26日安詳辭世，享壽98歲，巧的是，柯建銘父親柯子餘也在7年前同一天辭世，夫妻永結同心可見一斑，總統蔡英文今天近午在新竹市長林智堅陪同下低調到靈堂上香致哀，肯定柯母陳彩娥一生德誼。

柯建銘昨天全程陪同，他說，母親柯陳彩娥預定19日家祭後引靈火化，感謝總統蔡英文百忙中到來，母親與父親柯子餘同月日辭世，子孫雖哀戚，也感念父母親感情深厚，將謹遵父母親遺訓。

柯建銘表示，母親柯陳彩娥生性溫柔善良，勤勞刻苦，是父親的好幫手，更是子女的好榜樣，教育出的三子一女皆有成，足堪鄰里表率，更是婦德榜樣。

總統蔡英文今天近午低調來到柯陳彩靈堂上香致哀，感念柯母一生德誼，向家屬致哀後沒多停留即離開。而各界花圈花籃也擺滿會場，家屬表示，將謹遵遺訓，於19日家祭後引靈火化。