南崁年輕家庭多 鄭文燦：增設3座親子館

桃園市長鄭文燦今天參加南崁幼兒園園慶，表示要在蘆竹增設3座親子館。（記者陳昀攝）

2017-12-03 14:19

［記者陳昀／桃園報導］桃園鄭文燦今天出席市立南崁幼兒園園慶活動時表示，市府將在全市增設多所「綜合性幼兒園」，目前在蘆竹區規劃外社、大竹幼兒園，並規劃3座親子館，以及「兒童圖書館」、「南崁兒童藝術村」，南崁年輕家庭多，要減輕家長負擔。

南崁幼兒園整併原本的蘆竹幼兒園南興分班、五福分班，於2015年開工、今年初完工、8月開辦，是桃園市首座「全齡型幼兒園」，涵蓋3至5歲幼兒園、2歲幼兒專班、公設民營托嬰中心及活動中心，招收0至5歲幼兒。

鄭文燦表示，南崁幼兒園是全市第一座「全齡型幼兒園」，市府將在全市陸續增設，2017學年度市府增設公共化幼兒園（公立、非營利）52班、1486個名額，預計2020學年度能增加200班、6000個名額。

他說，南崁地區年輕家庭很多，市府在蘆竹圖書分館設置兒童圖書館，目前正在改裝；蘆竹國民運動中心重新選址，遷至五福游泳池旁，而原本北區兒童之家，將發展成為「南崁兒童藝術村」，作為親子學習推動場域；此外，由於南崁地區學校太過擁擠，也會調整都市計畫，預定明年進行土地重劃，2019年籌備五福國小設校，讓南崁地區多一所學校。