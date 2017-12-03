公布首支競選短片 黃偉哲博命演出餵鱷魚引話題

黃偉哲競選形象短片，有一幕他博命演出餵食鱷魚的驚險剪接畫面。（圖由黃偉哲服務處提供）

2017-12-03 13:46

〔記者蔡文居／台南報導〕爭取民進黨台南市長提名的立法委員黃偉哲，今天在前勞動部政次郭國文及鱷魚王邱錫河陪同下，在安平服務處發表首支個人參選台南市長的競選形象短片。影片中有一幕，黃偉哲博命演出餵鱷魚的畫面，也引發話題。

邱錫河說，這隻鱷魚是他從小養到大，迄今36年，就像是他的寵物一般，因他要退休，國內無處可收留牠，在黃立委的協助下，目前相關手續已辦妥，牠將於年底送往中國廈門的一處動物園。而黃知道這隻鱷魚要離開台灣了，捐了100片虱目魚肚並親自餵食，希望牠永遠記得台灣味，餵食過程也成了片中一大亮點。

邱錫河說，當時黃距離鱷魚約只有30公分，因鱷魚是從兩側斜視，在牠的正對面相對是比較安全的，而且時他就在旁邊，所以安全沒問題。

黃偉哲表示，從政23年來始終思考自己「能為台南做什麼？」多年來，他上山下海腳踏台南這片土地，鄉親的支持是鞭策他前進的動力，此次藉由CF的發表，讓市民看到他樸實感性的一面，他希望和所有台南鄉親一起建立「幼有所養、壯有所用、老有所終」的大台南幸福城市。

黃偉哲認為，政治如同短片中耶魯、哈佛大學校訓，應是光明、是真理，更是為民服務，不該是黑暗、是歪理，或是扭曲事實，各候選人唯有端出能說服市民的政見，傾聽市民的聲音，了解市民的需求，才能在明年民進黨市長的初選民調中勝出。

他說，選擇短片來宣傳自己的理念，相較於大量發送文宣，也比較環保。這支CF片長約1分鐘，將先在網路及小眾媒體播放，讓鄉親認識、了解他。