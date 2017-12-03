嘉市如汰換二行程機車達標 李應元承諾中央挹注億元補助

2017-12-03 12:53

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府透過加碼補助、路檢攔查等措施，淘汰二行程機車目標達到141.1%，環保署今上午到嘉義市開記者會，涂醒哲感嘆中央空污補助只重「生產地」，應加重比例在「受害地」，嘉義市空污補助少，環保署長李應元允諾，今年12月到明年2月，如嘉義市淘汰二行程機車達成率200%，中央挹注約1億元經費補助，助嘉市建置電動公車、公用自行車網。

涂醒哲說，嘉義市境內少有污染源僅約18%，但因被群山包圍，還有中國等地的境外污染，成為空污重災區，所以防制空污「很難做」，但仍透過加碼補助、加速淘汰二行程機車，以及減少放鞭炮、燒香等措施防制，雖有進步，但空污補助比雲林縣、嘉義縣還少、需要中央大大支持，

涂醒哲也拜託李應元說，希望（中央）補助不只重視空污產生地，應著重補助空污受害地，像嘉義市公共運輸系統有如無政府狀態，多由民眾自行開車、騎機車，有更多經費的話，可以來建置大眾運輸系統、防制空污。

李應元當場允諾「我全力支持」，他表示空污防制須中央、地方政府跟民眾共同努力，如果嘉義市從本月到明年2月，二行程機車更換達200%，會請賴清德來開記者會，宣布包含電動公車、自行車網等建置約1億元補助經費。