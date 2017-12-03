網路監控嚴審未鬆手 中國誇稱要成「網路強國」

「低端人口」近日已被微博列入「敏感詞」，微博、微信均遭屏蔽，不許網民公開討論。（取自網路）

2017-12-03 10:10

〔記者鍾麗華／綜合報導〕在第四屆世界互聯網大會開幕之際，中國官媒《人民日報》2日發表近八千字長篇報導「習近平總書記引領推動網路強國戰略」，報導指出，十九大後，在中共總書記習近平的指導下，中國將從網路大國轉變成網路強國。不過，有台灣網友諷，「要幫五毛加薪嗎？」「是要加強網路審查嗎？」

「人民日報」報導，從「網路大國」到「網路強國」，一字之變，預示著中國互聯網發展進入全新的時代。突破核心技術，人才是關鍵。習近平說，「網路空間的競爭，歸根結底是人才競爭。建設網路強國，沒有一支優秀的人才隊伍，沒有人才創造力迸發、活力湧流，是難以成功的。」

文中還特別引用許多習近平過去針對網路發展發表的言論，如「網絡空間不是法外之地」、「要堅持依法治網、依法辦網、依法上網，讓互聯網在法治軌道上健康運行」、「沒有網路安全就沒有國家安全，沒有信息化就沒有現代化」，顯示在發展網路之際，中國仍強調網路嚴審，為言論把關。

事實上，中國官方對網路的審查，除進行監視、過濾和刪除，也會對「不良」網站進行關閉、過濾，並實施網路實名制。在網上違法散播者一旦查獲可能需要入獄，最近台灣非政府組織工作者李明哲被中國判刑五年，就是被控在網路發表顛覆國家政權與推翻社會主義制度言論。

此外，中國近期以安檢為由，大規模驅趕「低端人口」，官方冷酷無情和暴力驅逐手段，飽受外界譴責。「低端人口」近日已被微博列入「敏感詞」，微博、微信均遭屏蔽，不許網民公開討論。