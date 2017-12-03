獵雷艦案》陳慶男父子詐貸百億 雄檢年底前先偵結

陳慶男（圖）父子涉嫌詐貸百億元2大犯罪區塊，已蒐證成熟，近期可能率先偵結。（資料照，記者張忠義攝）

2017-12-03 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄地檢署偵辦獵雷艦案進入收尾階段，根據媒體報導，此案現由檢察總長顏大和親自督軍，發動4路擴大偵辦，據傳雄檢考慮就詐貸部分先行偵結，最快可望在年底前先起訴部分涉案被告，慶富總裁陳慶男父子恐難逃重罪，高雄市政府前海洋局長王端仁幫慶富「喬」興達港，不排除一併起訴。

根據《鏡週刊》報導，陳慶男父子涉嫌詐貸百億元，2大犯罪區塊已蒐證成熟，近期可能率先偵結，陳慶男父子及王端仁是否遭起訴求重刑，將成關注焦點。知情人士透露，王端仁涉嫌幫慶富「喬」興達港用地地，示意搓掉其他競爭者，恐難逃《貪汙治罪條例》圖利重罪，由於有錄音佐證，涉案情節升高，也可能遭檢方起訴。

報導指出，目前顏大和南下雄檢，親自督軍辦獵雷艦案，針對慶富詐貸、獵雷艦招標評比疑涉弊、一銀等銀行團205億元疑遭關說放水核貸、興達港用地標租涉不法等4大案情逐一討論，目前已釐清大部分案情。

國防部公布首波懲處名單後，雄檢上月23日也動作頻頻，指揮廉政署及調查局南部機動站，約談王端仁、慶富總裁陳慶男父子、前執行長簡良鑑與農委會漁業署長等22人。上月底也再傳喚慶富董事長陳慶男、陳偉志父子與慶富前執行長簡良鑑調查。