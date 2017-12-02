立委指控「幫慶富假增資」 高銀：並非事實

2017-12-02 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕針對時代力量立委黃國昌質疑，高雄銀行協助慶富公司假增資、搞假帳，高雄銀行今聲明表示黃國昌所言並非事實，遺憾立委無法律根據就做出指控，對高雄銀行不公平。

黃國昌上月底就曾質疑，慶富在2014年11月到2015年3月，資本額從原先的5億3000萬，異常增加到30億元，質疑高雄銀行明知慶富申請6個月信用貸款的短期周轉金是要用來增資，卻還是刻意放行，才會讓慶富最後取得足夠資本額、得以競標。他今天更在臉書指出，慶富集團在2014年10月到2015年10月透過「雄厚政商關係」，取得原本不應取得的東西，其中一個關鍵就是「虛偽增資」。

黃國昌指出，資本額高，才能借多，資本額低，想多借都不行。慶富為了辦理獵雷艦聯貸必須增資，但陳慶男根本沒錢，只好先向銀行借錢搞假增資，這樣做原本是作弊的違法行為，但2014年12月初，高銀卻以「短期週轉金」名義核貸慶富3億元，之後慶富將錢轉入母公司慶洋投資（慶富最大股東）的帳戶內，到了12月22日慶洋投資又將錢轉回慶富帳戶，並在當天辦完「驗資」，所有的增資款在12月月底前，就馬上從慶富陸續轉到陳慶男的其他關係人帳戶中。

黃國昌質疑，慶富就是透過「短期週轉」名義向高雄銀行借錢，再將錢轉來轉去，實際上根本是在搞假帳，而高雄銀行也「知道的非常清楚」，這些錢都是在高雄銀行的不同帳戶內互轉，他為此呼籲高銀好好交待清楚，將相關的轉帳匯款單全部攤出來。

高雄銀行今晚則發出聲明，指始終堅守銀行法相關法令，絕非黃國昌指稱，幫助陳慶男作弊；高銀也強調，在慶富出事後，以如今標準來看待過去正常的授信業務，絕非公正客觀，並指立委無法律根據就做出指控，高銀表達遺憾

高雄銀行表示，慶富公司為強化資本結構，民國104年1月22日由慶洋投資公司向高雄銀行申請短期周轉金時，即已敘明資金用途是作為慶富公司增資股款，該筆資金用途仍符合投資業所營業務項目，並非資金用途不實，且符合銀行公會授信準則第12條規定。

高銀也針對風險控管方面解釋，對慶富集團授信限額，符合銀行法對單一公司無擔保授信不得超過銀行淨值5%，擔保授信不得超過淨值15%規定，及對集團無擔保授信不得超過15%，集團擔保授信不得超過40%相關規定。

高雄銀行表示，依據當時所取得借、保戶之財、業務狀況，就一般商業銀行所為之徵、授信評估，基於103年10月23日慶富已取得國家大型標案國艦國造獵雷艦的信任，而貸與本案。如以目前慶富公司違約狀況，檢視當時高雄銀行的徵、授信評估，與事實不符，顯對高雄銀行不公平。