國合會海外志工甘苦談 拓展國際視野

2017-12-02 21:49

〔記者彭琬馨／台北報導〕國合會今舉辦「106年返國志工茶會」，由13位完成海外服務計畫的志工，分享國外所見所聞。甫自友邦貝里斯返台的志工楊斯任受訪時表示，派駐海外生活的經驗，不僅讓他拓展視野，也看見台灣的不足；國合會人道救援處處長王宏慈表示，海外志工是台灣培養國際人才的重要管道，她發現自國外返台的志工「都會變得更愛國」，盼志工們將海外經驗帶回影響身邊的人。

財團法人國際合作發展基金會今邀請來自尼加拉瓜、貝里斯、多明尼加、吐瓦魯、聖文森與泰國等地服務的海外志工，分享各自海外服務的經驗。

曾在友邦聖多美普林西比斷交前3個月派駐當地的志工王思蘊受訪時表示，在搭機返台的過程中接獲台聖斷交的消息，心裡「真的很沮喪」，因為台灣對當地的耕耘不僅時間很長，品質也備受好評，卻敵不過中國投注大筆金錢遊戲的金援外交；王思蘊說，中國的經濟實力真的很強，但就她觀察，「跟台灣合作能產生無限可能」，只要願意給彼此機會，就能創造許多不同，她也認為，「貢獻所學去幫助台灣邦交國的人民是很有意義的事」。

主動放棄公務員資格、前往多明尼加擔任志工的黃家康致詞時表示，海外志工生活是很值得的經驗，「把台灣帶到世界上，現在我們還把世界帶回來」。他對在場志工說，即便過程有不順利的時候，但還是值得給自己一個掌聲。

國合會人道援助處處長王宏慈受訪時說，海外服務經驗能讓年輕人學習「不從台灣看天下」，是台灣培養國際人才的重要管道，盼未來能開拓更多非邦交國家駐點合作計畫。

國合會表示，自從1996年起辦理海外服務工作團志工服務，至今已派遣710人次志工赴非洲、中南美洲、亞太及加勒比海地區等38國，提供志願服務，服務領域包括一般教學、農業、公衛醫護、環境保護及資通訊等。