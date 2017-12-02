柯P在台北很忙？沒關係 南市議員參選人找分身站台

2017-12-02 19:18

〔記者黃文瑜／台南報導〕「我是覺得吼，要做對的事，支持郭鴻儀就是對的事。」郭子乾以「柯P」身分站台，拿出「柯式幽默」講經典台詞，引來哄堂大笑，力挺老朋友仁德區區長郭鴻儀，參選台南市議員，郭鴻儀表示，自己雖不是政治世家，但父子兩代在仁德公所服超過73年，因此希望能為更多人服務，爭取民進黨提名。

藝人郭子乾表示，已經有一陣子沒有跑選舉場，這次老友要參選他一定要支持，看來明年選舉柯P分身又要「分身」乏術，希望「柯P」本尊無法去的場合，都可以分身去，「因為本尊比較忙。」

郭子乾以幽默詼諧的方式推薦郭鴻儀，表示兩人交情逾20多年，每次到台南都住郭鴻儀家，「看著郭鴻儀的小孩長大」，指出郭鴻儀從基層技士做起，除了工作外也不忘進修到長榮大學取得碩士學位，之後升上建設課長、主任祕書、區長，一路走來不論是專業能力或是品德、行政經驗，都將是成為了解在地鄉親傾聽民意的好民意代表。

郭鴻儀也說，自己決定投入市議員選舉，是因地方人士及很多前輩的鼓勵，但家裡務農非政治世家，父親以前是仁德公所建設課長，做到代表會祕書退休，服務公職40多年，他也是基層公務員做起，父子兩代在仁德公所服務逾73年，參與無數的地方建設，包括治水等，他自認了解新豐區每一寸土地的過去、現在和未來要擘畫的遠景，是政治新鮮人，但對市政絕對是熟手，希望有機會能服務更多鄉親。