一例一休問鄉親 賴清德：我講得有沒有很清楚

2017-12-02 19:22

〔記者黃文瑜／台南報導〕「關於一例一休我講得有沒有很清楚？」這幾日不斷被網友炮轟的行政院長賴清德，今日私人行程低調到鹽行天后宮，仍受到許多鄉親支持，他向民解釋自己到底在行政院「忙什麼」，讓他這麼久沒回台南看大家，並直問鄉親一例一休政策他是否表達清楚？鄉親也熱情回應「有」，人氣不減！

針對網友炮轟一例一休、「基勞成佛」、「功德院」，民調似乎也受到影響，賴清德仍把握機會再向鄉親「宣導」一次，表示一例一休是「優先保護」勞工，但為了達到蔡英文總統上任後「拼經濟」的目標，必需讓勞資雙方都有「空間」，因此勞工工時40小時沒有改變、7天一樣休2天，加班工時也沒有變長，加班費沒減少，只是讓雙方都有彈性。「我講得有沒有很清楚？」鄉親情義相挺直說「有」。

賴清德再次重申他在行政院推行的政策，並感謝台南的立委在中央很努力，才能讓政策順利通過，「這幾個月都在拚經濟，所以一直沒有回來。」希望大家繼續支持蔡總統，讓台灣更進步。

天后宮表示，賴清德每年都會到廟裡參拜，2 個月前就做了一塊「靖海安瀾」的匾送給廟方，但因賴清德實在太忙，直到今日才揭匾，今日從花蓮、坐飛機回台北處理公務，再到台南，抽空「揭匾」真的「揪甘心」。