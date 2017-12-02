安定力量控罷昌遭查水錶？ 黃國昌：新北市長又不是我

2017-12-02 18:58

〔記者蘇芳禾／台北報導〕政治團體「安定力量聯盟」發起時代力量立委黃國昌罷免案，將在12月16日投票，黃國昌的地方支持者今天下午到汐止金龍市場等地自發性掃街、發傳單「反罷免」，而黃國昌今天在活動中受訪時表示，支持者和地方鄉親10日會在地方舉辦活動。對於想罷免他的民眾，黃國昌說「尊重他們」。至於安定力量聯盟主席孫繼正今天質疑黃國昌，叫警察到志工家裡面「查水錶」，黃國昌無奈地說，「新北市市長又不是我……。」

「安定力量」提案罷免立委黃國昌，今天號召上千人在汐止等地區宣傳，黃國昌支持者也不甘示弱，在汐止沿路發傳單「反罷免」，雙方互別苗頭，反對罷免陣營也將在罷免選舉前最後一個週日（10日）舉辦活動，呼籲支持者出來投下反對罷免票。

黃國昌今天出席台教會募款餐會時說，感謝所有支持者、地方鄉親一起號召10日的晚會，對於前總統李登輝的打氣，黃國昌說，非常感謝李前總統，最近天氣多變化，希望李前總統以身體為重，「他為台灣背負太多了」。

而安定力量主席孫繼正質疑黃國昌，叫警察到志工家裡面「查水錶」，黃國昌無奈地說，「新北市市長又不是我……。」

支持、反對罷免陣營將於6日的電視辯論會中正面交鋒。而16日就是投票日，若最後同意罷免的有效票高於不同意票，並且超過1/4選舉人數，也就是6萬2798票，罷免案就算通過。