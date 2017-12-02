外交盃木球聯誼賽 多國駐台使節共襄盛舉

外交部次長吳志中（前中）2日在台北出席「2017第6屆外交盃木球聯誼賽」，與無任所大使紀政（前右）等來賓一起開球。（中央社）

2017-12-02 18:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部與「國際木球總會」（International Woodball Federation, IWbF）今舉辦「2017年第6屆外交盃木球聯誼賽」，邀請多國駐台使節及眷屬、體育界人士與外交部次長吳志中、無任所大使紀政共襄盛舉。

包含貝里斯、尼加拉瓜、帛琉、索羅門等友邦駐台大使都出席聯誼賽，澳洲與印尼駐台代表也派人與會；南非與菲律賓駐台辦事處也有出席。

外交部發布新聞稿指出，今年是外交部與「國際木球總會」連續第6年舉辦外交盃木球聯誼賽，以實際行動支持這項國人發明的運動，希望與會的各國使節代表經由親自參賽，享受木球運動的樂趣，推展木球運動到世界各個角落。

次長吳志中致詞時表示，木球（Woodball）是1990年由「國際木球總會」翁明輝會長參照高爾夫球的概念研發而成的運動，簡單易學、男女老少咸宜，且活動場地具彈性；吳志中說，翁明輝於1999年在台北成立「國際木球總會」（International Woodball Federation），同年獲「亞洲奧林匹克理事會」（Olympic Council of Asia）同意將木球列為正式運動項目。

外交部表示，目前已有44個國家陸續成立木球協會，每年辦理十餘項國際賽事，「國際木球總會」現階段目標為申請加入「國際單項運動總會聯合會」（Global Association of International Sports Federations, GAISF），以推動木球運動成為奧運正式比賽項目，此將有助於提升我國際形象及國家知名度。