化身主廚切菜備料 柯P笑說「跟拿手術刀差不多 」

2017-12-02 16:31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕由六福集團舉辦「愛‧分享」永續市集今、明2天在四鐵共構的南港車站登場，台北市長柯文哲今天下午帶著北市吉祥物「熊讚」現身力挺公益，提倡惜食運動，柯文哲換穿廚師服，在專業主廚指導下，手握刀柄親自備料切菜、加調味料、翻炒，主持人問煮菜的感想，柯文哲笑說，跟拿手術刀差不多啦！笑翻在場所有人。

耶誕節將至，為傳遞愛分享及物資永續的概念，「熊讚」帶來神祕禮物帶頭響應，特別抓了一隻大魚來送，也讓柯文哲一頭霧水說，沒聽過台灣黑熊會吃魚，只知道美國阿拉斯加棕熊會吃魚而已，活潑好動的「熊讚」不停變換姿勢、比手畫腳，逗得柯大笑說，「好啦！好啦！沒有加薪了。」這番話也引起在場人哄堂大笑。

柯文哲致詞表示，環保最能凸顯城市文明的價值，因此台北市政府推動禁用一次性餐具，由內而外、由公而私相當成功，從公家機關推廣到學校，再推到夜市、大企業，像是六福集團不提供魚翅之外，集團旅館也慢慢禁用一次性住房消耗品，政府力量有限，民間力量無窮。

柯文哲說，北市每天產生廚餘相當多，環保局計畫興建廚餘處理場，預算上百億，很貴；他稱讚六福集團提倡吃不完打包，不要浪費，剩餘食材給食物銀行，提供給弱勢團體。

柯文哲還說，每天認真生產垃圾，再燒成PM2.5讓大家吸，台灣死亡原因第一名是癌症，人數最多就是肺癌，也就是說空氣很糟糕，到馬路上走一走就跟抽菸效果一樣，所以要解決空汙，但解決空汙要從上游培養成環保概念，除了靠政府推動，民間力量也要一起幫忙。