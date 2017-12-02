拉賴揆背書 顏純左：我是唯一支持賴清德修法的參選人

2017-12-02 16:22

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市長參選人顏純左七股後援會今日於區公所前舉辦成立大會，由陳昆和、陳添旺等在地仕紳擔任後援會長、顧問團長、總幹事等重要職位，鄉親更踴躍出席。顏純左表示，前國民黨國大代表翁興旺也破例出席力挺，市議員蔡蘇秋金也希望大家一定要力挺真正的男子漢顏純左。

翁興旺表示，他競選國代時在七股區的得票率超過3成，不像其他參選人「吃碗內看碗外」，不在地方好好服務，反而天天上電視，顏純左毅然決然辭去副市長，不要名不要利的舉動讓他相當敬佩，而且顏純左6年副市長任內協助改善台南的投資環境，台積電如今決定投資５千億在南科，賴清德也親口說出這是顏純左帶隊到環保署說明環評環差，才順利通過。

顏純左則說，在行政院長賴清德因為一例一休修法等問題民調下滑，他是唯一一個市長參選人挺身替賴向鄉親說明，針對一例一休的修正，他們曾經呼籲中央修法，現在也已完成階段性的任務，而賴清德也以「四不變」、「四彈性」的原則，以拼台灣經濟為使命，將勞方與資方調整合理的工時與休假。

此外也針對勞工設投訴專線，若資方有違法規，將可提出勞檢，以化解勞團的疑慮，改革的過程會有些不同的聲音，但是大家上下一心一定可以讓整個經濟、勞動、生活環境愈變愈好，他也將帶領市民從台南改變台灣。