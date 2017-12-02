載振耀告別式 民進黨大老齊送老友最後一程

2017-12-02 16:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前農委會副主委戴振耀因病過世，總統蔡英文今南下高雄參加他的告別式，並頒褒揚令感念他一生為農民的付出；高雄市長陳菊也在告別會場上致悼詞，細數她與「耀伯」多年來為台灣公義打拚、相知相借的經過，陳菊說到哽咽處數度淚崩，不捨之情溢於言表。

曾因美麗島事件成為政治犯的戴振耀，出獄後參與農民運動，並成為民進黨創黨黨員，曾任民進黨的農民職業團體代表立委、不分區立委，2002年出任農委會副主委。

陳水扁總統下台後，前國安會秘書長邱義仁南下高雄務農，當時戴振耀就陪著邱義仁住在高雄內門，一起經營耀伯農場，在地方傳為佳話。近年來，戴振耀飽受胰臟癌所苦，但他努力抗癌，今年9月獲蔡英文總統頒綬三等景星勳章，但上月19日病情急轉直下，家人把他送回家嚥下最後一口氣。

今天告別式會場上，前副總統呂秀蓮、前行政院長張俊雄、前民進黨主席許信良、林義雄等人，以及現任多位立委及民代出席 ，陳菊致悼詞時，想到「耀伯」還有很多理想沒實現，卻飽受病魔折磨，不捨數度落淚。

陳菊說，「耀伯」一生帶給人振奮高昂的精神與鼓舞，以及充滿活力、勇氣、愛的純真，長存在每一個人的心中，「耀伯啊，今天阮大家攏來到這裡，欲來送你最後一程，汝就要好好行、慢慢行，勿通有牽掛。」