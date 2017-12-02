柯P要幕僚K陳金德 陳：去泡個溫泉吧

2017-12-02 15:58

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣代理縣長陳金德日前接受專訪，針對宜蘭農舍拆違建議題，陳放話說，「只要台北拆1％的違建，宜蘭就拆給你看！」，台北市長柯文哲回說，台北已拆3％打臉陳，柯的幕僚更在臉書酸陳，柯p今日受訪承認「只是要幕僚去k陳一下」；陳金德受訪時對此則不願多談，僅向記者表示，去泡個溫泉吧。

陳金德日前接受媒體專訪，針對宜蘭農舍違建問題表示，「只要台北拆1％的違建，宜蘭就拆給你看」，柯文哲則回嗆，「陳金德麻煩了，北市已拆了3％的違建」，柯幕僚林昆鋒也上陳金德的臉書續酸，「關於違建，陳代理縣長，擱來丟系你ㄟ代誌囉（接下來就是你的事情了）」。

柯文哲今早出席北市啟明學校百週年校慶後受訪表示，他知道幕僚留言一事，「還好啦，年輕人要幹什麼事哪有辦法控制。我只是跟他們講說去K他（陳金德），他們（幕僚）就去K他（陳）」，媒體又追問，柯現在不亂說話卻放任幕僚留言嗆聲？柯回說，「沒有啦，沒有啦，他（陳）不要亂講話啦，亂講就去K他（陳）一下」。

陳金德下午出席礁溪溫泉季活動，開幕典禮結束後隨即步行離開，媒體詢問對柯文哲要幕僚上網K他有何看法，陳金德僅向記者表示，「大家都辛苦了，去泡個溫泉吧，別這麼辛苦」，對此事不願多談。