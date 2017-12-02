黨工稱被「非法解雇」 民進黨南市黨部：已提告

2017-12-02 15:27

〔記者邱灝唐／台南報導〕某政論節目日前評論民進黨台南市黨部「非法解雇」黨工。對此，市黨部表示遺憾，並呼籲該節目別成為民進黨黨內初選的打手。

市黨部表示，該名所謂「非法解雇」的黨工，是民進黨中央黨部為招募對政治有興趣青年朋友投入公共事務，依「黨務專員實施暫行辦法」於105年10月份招募專員而來，由於經3個月評估後，其在地方工作風評綜合考量確實不適任，決議予以解職，並由市黨部依法執行相關資遣程序。

市黨部強調，但該被解職專員卻把此事導向和市長初選有關，無憑無據說不配合跑競選行程才被解職，市黨部從未要求黨工為特定候選人輔選，也時常提醒黨工恪守中立，歷次黨部內部會議記錄均可證明，單純不適任解職事件，卻被操作影響市長初選，甚至是抹黑民進黨的工具，令人痛心。

市黨部強調，黨務專員為一年一聘， 從事拜訪椿腳、出席婚喪喜慶行程，工作時間自己掌控，十分彈性，所以也沒有不能休假情事，從事政治工作者，不要求其上下班打卡是為給予更大的彈性，卻在此次被解職員工刻意曲解為不給予休假，與事實出入甚大，而該解職員工自離職後，不斷在臉書、發新聞稿、PTT及各管道做與事實不符的發言，已觸及毀謗及妨害名譽，台南市黨部原本認為應給其自新機會，僅做書面澄清，但卻被該離職員工無限上綱做拿來做政治抹黑攻擊，甚至已觸及違反選罷法，目前已委託律師正式提告， 不再容許他為求私人目的扭曲事實。