響應國際身障礙日 柯P：台灣是愛心社會

2017-12-02 14:39

〔記者黃建豪／台北報導〕12月3日是「國際身心障礙者日」，台北社會局則在前一天，也就是12月2日先舉辦「2017年國際身心障礙者日慶祝大會」，台北市長柯文哲致詞表示，台北市的目標，是建立無障礙空間與無差別歧視的社會，但政府的力量有限，民間力量無窮，很難期待政府去照顧到每一個人，所幸台灣人很善良，算是充滿愛心的社會。

柯文哲指出，身心障礙者除了來自身體的障礙造成身理與心理負擔外，最大的困難還是來自社會有形無形的歧視，及大家對他們沒有那麼關懷，若要達成無障礙空間與無差別歧視的社會，有時常是政府做一部分，再由社會的善心人士補起來，因為很難期待政府去照顧到每一個人，所以終究是要社會的力量，還好根據統計，若除以人口計算，台灣是全世界捐款最多的，台灣是滿有趣的地方，大家都很願意捐款，算是充滿愛心的社會。

隨後，柯文哲便參觀由身障庇護工場、團體及機構參與的手作藝文市集，並與身障朋友共同製作熊讚圖案的蝶谷巴特杯墊，並接受身障咖啡達人的指導，學習沖泡咖啡的小撇步。

社會局表示，今年國際身心障礙者日慶祝大會以「消除障礙．參與無礙」為主題，在鄰近中山捷運站的身心障礙服務中心舉辦活動，12月2日、3日及9日、10日連續兩週假日都有手作市集，除泡咖啡、做點心外，更有音樂表演及服裝走秀。 另外，由社會局與衡山基金會、永慶慈善基金會三方合作的「居家無障礙改造計畫」，針對身障居家進行改造計畫，也在活動現場辦有成果展。