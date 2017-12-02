對國民黨太失望！ 郁慕明表態挺柯P連任侯友宜參選

新黨黨主席郁慕明在訪問美國期間拋出震撼彈，表態支持台北市長柯文哲連任，坦言對國民黨太失望，「自己幹起來了，幹嘛呀你們？」（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-02 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕新黨黨主席郁慕明在訪問美國期間拋出震撼彈，表態支持台北市長柯文哲連任，坦言對國民黨太失望，「自己幹起來了，幹嘛呀你們？」

綜合媒體報導，郁慕明參訪美國紐約及華盛頓，在與媒體餐敘時，首次談到明年縣市長選舉，他表示，不支持前台北縣長周錫瑋競選，直言國民黨讓他太失望，且最近看到有國民黨員登報呼籲改革，將矛頭指向新北市長朱立倫，他氣憤地說：「你們要贏『六都』，自己幹起來了，幹嘛呀你們？」

郁慕明指出，他支持新北市副市長、被部分國民黨員批評是「藍皮綠骨」的侯友宜參選新北市長，「你說侯友宜『藍皮綠骨』，在國民黨內就有一大堆」。郁慕明說，侯友宜在新北市耕耘10年，民調遠超過民進黨的對手。

另外，關於台北市長選戰，郁慕明願意在有條件下支持柯文哲連任，前提是民進黨不推出人選的情況下，「假如民進黨不推人，新黨就推人；假如民進黨推人，新黨就支持柯文哲，這就是策略」

郁慕明說，柯文哲和新黨在兩岸保持交流的理念上相近，如果民進黨派人參選，新黨就支持柯文哲。對於國民黨力推立委蔣萬安參選台北市長，郁慕明表示，不要犧牲年輕人，應該把這著棋留著。

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