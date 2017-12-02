長照2.0計畫經費 賴揆：不必怕錢不夠

2017-12-02 11:29

［記者王峻祺／花蓮報導］行政院長賴清德今早到花蓮美崙失智症老人團體家屋參訪，致詞時表示台灣已進入高齡社會，總統蔡英文特別指示行政院落實推動各縣市「長照2.0」計畫，並提及第一階段執行經費沒問題，強調「希望大家一起做，不必怕錢不夠！」

賴清德說，率領政務委員及部會首長下鄉，主要是為了縮短中央及地方距離，提高行政效率及執行力，目前台灣65歲以上長者占全國人口數14％，已是高齡社會，花蓮縣更來到15％，是一個嚴肅的問題。

他表示，進入高齡社會後，面臨的問題很多，需要靠大家一起努力，衛福部從健康促進、失能、失智，甚至到住院治療、銜接出院及臨終等，均有做一系列詳細的規劃，行政院絕對會支持各縣市的長照2.0建置。

「錢不會不夠！」賴清德強調，長照2.0經費已編在總預算中，也有在前瞻基礎建設裡面，今年預算逾150億元、明年約300億元，經費固定來源有健康菸捐、遺產及贈與稅，第一階段經費沒問題。

對於花蓮縣長傅崐萁在縣內推動的長照2.0計畫，賴清德也給予肯定，表示來看過後「比較安心」，認為花蓮做得不錯，相當落實，具備專業水準及創新作法，交給團隊繼續做下去，絕對沒問題，後續行政院與衛福部也會繼續協助花蓮及鄉鎮市的相關長照建置。