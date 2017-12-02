馬氏幽默》馬英九笑談先母 誤認邱淑容為「超‧馬媽媽」

2017-12-02 11:45

〔記者鄭鴻達／台北報導〕前總統馬英九今出席超級馬拉松活動，對於也出席參賽的「超馬媽媽」邱淑容，他展現一貫的「馬式幽默」，表示已逝的母親秦厚修過去搞不清楚為何有人叫「超‧馬媽媽」，他解釋半天，母親才理解原來是「超馬．媽媽」而非「超．馬媽媽」。此語一出，眾人不禁莞爾。

馬英九今出席2017年東吳大學國際超級馬拉松。馬除致詞祝賀選手，更裝備齊全地下場參與「名人30分鐘體驗賽」，穿著編號「1919」的慢跑衣，與有「超馬媽媽」稱號的超馬女子紀錄保持人邱淑容等選手，一同在雨中揮汗奔馳。

致詞中，馬英九強調，他從1999年東吳大學首度舉辦本賽事就參加了，並稱讚東吳大學17年來，不分晴雨、不怕困難地舉辦活動，讓他非常敬佩'感動。

馬英九接著引用清華大學前校長梅貽琦名言「所謂大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也」稱讚東吳大學，讓負責同步口譯的女學生一度語塞，並將「大師」翻譯為「professor」。馬立刻微笑地糾正是｢scholar（學者）｣，眾人大笑。

在談及邱淑容時，馬英九指出邱10年前在法國參加超馬時，不幸因破傷風感染而截肢，「可是你看看她（邱）活得多好！完全不會讓感覺到她是一個身心障礙的人」。馬大讚他感覺只要有邱在，這個社會就有正面的力量。

馬英九最後不忘展現「馬氏幽默」，表示先母秦厚修過去一直搞不清楚為何有人叫「超‧馬媽媽」，他向母親解釋半天，母親才知道原來是「超馬．媽媽」而非「超．馬媽媽」，也因此讓他非常喜歡邱淑容。馬的幽默，也讓在場觀眾再度爆出笑聲。

最後，馬英九也祝福參賽的選手們賽事順利成功，並不忘感謝「辛苦的翻譯」，讓口譯人員嬌羞地在翻譯中回應「Thank you, President Ma!」