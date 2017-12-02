當街崩潰！沒趕上公車快遲到 柯文哲氣到跳腳捶心肝

台北市長柯文哲眼睜睜看著公車開走，當街崩潰捶心肝。（資料圖，圖擷取自柯文哲臉書影片）

2017-12-02 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲自10月中開始，每天搭公車通勤到台北市政府上班，目的就是身體力行，鼓勵市民搭乘大眾交通運輸工具。然而一向準時的柯文哲昨（1）日早上卻「踢到鐵板」，因為在家和太太陳佩琪多聊了兩句，眼睜睜的看著公車開走。這讓柯文哲立刻拔腿狂奔，沒趕上還捶胸頓足。最後還是遲到了5分鐘。

據《三立新聞網》報導，眼睜睜看著平時搭乘的20號公車從眼前開過，柯文哲正想拔腿狂奔，眼見木已成舟才停下來喘，一臉崩潰的柯文哲還懊悔到捶心肝，「天哪我的20號跑掉了，就慢了30秒」、「我在跟陳佩琪講話，多講了兩句，結果我就看著20號這樣跑掉了。」

一臉無奈的柯文哲只好等待下一班公車，7點11分上車後坐定位，深知自己今天一定遲到的他擺著一張臭臉，不過旁邊的學生與民眾，已經不再因為看到市長而感到驚訝，學生上車看到柯文哲也只暼一眼，大多人甚至根本沒注意到，完全被當成普通的阿伯。

而柯文哲下車後更是快馬加鞭朝市政府趕去，等紅綠燈看了一下手機，才發現已經7點31分，氣急攻心到差點闖紅燈，「我已經遲到了，31分，完了完了」、「遲到3分鐘完了，欸傳芳，叫蔡壁如開始開會，跟她講說遲到3分鐘」、「今天只能坐電梯了，遲到了。」