南市明年議員選舉選區合併 24歲青年教師出馬參選

2017-12-01 21:49

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市明年議員選舉選區合併，讓不少新人有意出馬參選，但在議員里長們的參選隊伍中，意外地出現一名新鮮面孔，年僅24歲的教師沈震東。

外界在討論中西區與北區的選戰時，提到沈震東總說是「水仙里長沈廉哲之子」；對此，沈震東總說「我就是我，不是其他人」，如果可以用成功國小教師等名稱更好。

自認為「怪咖」的沈震東強調，他在這一場選戰裡面並不想要藉著其他人拉抬聲勢，而是希望選民能夠看見他的認真與理想，以及提出的政策才投給他，「畢竟人家是選我不是選旁邊那個人」，而且他想要打一場突破傳統的選戰，用年輕人的方式獲得選民信任；但他也不諱言地說，創新不是大好就是大壞。

這時坐在一旁的沈廉哲忍不住插嘴，他7月帶著沈震東到市府找時任市長的行政院長賴清德，2人之後更在小辦公室裡長談半小時，不僅提供選戰策略為沈震東出謀劃策，也撥空到婚紗店拍攝競選照，「受到這樣的照顧，不放合照說不過去。」

沈震東則說，相當感謝賴清德的照顧，但他還是希望能建立專屬於他的形象，因此這幾個月來勤跑基層，也在今日達成選區內81個里都走訪一次的里程碑，接下來將會啟動「第二階段」，讓大家所知的「沈震東」是一名青年教師，而非其他人。