大巨蛋補件又遭退 林洲民：遠雄一項建議都沒回應

台北大巨蛋進度膠著，遠雄補件內容，又遭台北市政府退回。（記者黃建豪攝）

2017-12-01 19:20

〔記者黃建豪／台北報導〕台北大巨蛋案停擺至今，遠雄需在台北市政府通過都市設計審議委員會、環評，才能在建造執照變更設計後復工。遠雄目前則卡在都審前的幹事會，繼10月召開幹事會後，北市府要求遠雄補件，遠雄雖已補件，但台北市都市發展局長林洲民證實，遠雄補件內容已在11月24日遭退件，因為幹事會要求的8項建議，遠雄全都沒具體回應，因此無法召開第二次幹事會，就更無法進入實際的都審階段。

今年10月17日台北市政府召開大巨蛋第一次幹事會後，要求遠雄修正交通影響評估報告書、大巨蛋設置救災動線、環評容留人數、大客車上下客地點等8項內容。遠雄則在11月22日補件，但根據北市府11月24日退件時的「幹事會結論修正情形初研意見表」，包括交通影響評估、緊急防災動線、容留人數、都市防災動態模擬、大客車上下車地點、景觀植栽配置、建築技術規則檢討、基地北側退縮空間作大客車上下客地點等8項建議，遠雄仍無具體回應。

林洲民表示，若遠雄不把幹事會要求的資訊補正清楚，這個案子就無法進入都審正式審查，退件後已要求遠雄30天內再補件。林洲民也再次強調，遠雄跟北市府有兩個關係，第一個是BOT的甲乙方契約關係，第二個是都發局是遠雄大巨蛋工程的建築主管機關，建築審查是每個案子都要審查，有著共同的標準，大巨蛋是個案非通案。

遠雄：有回覆也有修正

遠雄發言人楊舜欽則發聲明說，以交通影響評估為例，已根據交通局發文內容回覆，本案僅大客車停車位變更，並未變更停車場出入動線，樓地板面積也未增加，另詳列交通變更說明報告，與停車配置交通動線規劃，怎麼會說遠雄沒有回應？就文化局意見部分，也已經按要求避開松菸北側，在基地內上下客，詳列在大客車管理說明報告書，遠雄並沒有不予修正或是如都發局所說不予回應。