民進黨員山鄉初選楊正宏勝出 對手批縣黨部民調不公

2017-12-01 18:01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨鄉鎮市長初選民調再傳爭議，員山鄉民調結果今天出爐，前員山鄉公所主秘楊正宏勝出，對手員山鄉代會副主席李漢洲卻認為，很多鄉親反映，民調公司做民調時未明確表達是為員山鄉而做，公平性有待商榷；縣黨部回應，民調絕對有明確指出為那一個鄉鎮而做，候選人若有意見，可向縣黨部申訴。

民進黨鄉鎮市長初選民調風波不斷，繼三星及冬山鄉之後，今天出爐的員山鄉初選民調也再度惹議，楊正宏確定勝出後，感謝鄉親的支持與提攜，他說，這次初選讓他學到更多，但這只是獲得門票，未來還是希望鄉民繼續鞭策支持。

不過，對手李漢洲卻質疑，黨部做的民調不具公平性，很多支持者跟他反映，接獲民調公司的電話時，未明確得知是在做民進黨員山鄉的初選民調，只表明是在做全國性調查，這樣的結果怎麼會公平？如果未來員山鄉與三星鄉要聯合向黨部抗議民調有問題，他一定會參與。

縣黨部：有意見可申訴 公平性不容質疑

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財強調，如果候選人對民調結果有意見，可循正常管道向黨部反映、申訴，或向中央黨部申訴，所有遊戲規則，不論是民調的問法、題目及文字敘述內容，都經由候選人簽名同意，民調公司絕對也會向民眾表明，要針對員山鄉長選舉做訪問，公平性不容質疑。