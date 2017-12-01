空污議題飄選舉味 林佳龍籲不要製造「口水空污」

2017-12-01 18:20

〔記者李忠憲／台中報導〕近日空污議題遭政治人物炒作搏版面，國民黨立法委員及市議員也轉而要求台中市政府落實「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」。市長林佳龍今天直言「很諷刺」！這些議員、立委過去以「這是中央職權」為由阻止訂定條例，520政黨輪替後，竟轉為希望落實，似乎「已忘記自己是反對的」。對於部分民代前後說法不一，林也感到不以為然並說，「不要製造口水，口水也是空污的一種。」

林佳龍今日率局處首長到和平區公所主持區政座談，說明和平專案成果。他談到地方自治時承諾推動修法，「把問題變成機會」。他舉例，台中市政府訂定管制生煤自治條例，就是為空污問題制定的對策。

林佳龍表示，對於國民黨立委盧秀燕、江啟臣還有部分議員，近期都發言要求市府落實自治條例，覺得有些諷刺。因為以前國民黨民代說台電是中央職權，市府不能管，並認為定條例是反商。但政黨輪替後，這些民代突然出現，並希望落實自治條例，忘記自己原本是反對的。

他表示，能源政策是中央職權，「我沒有說不能用生煤，但是我可以管用多少」，市府以前每5年換發1次操作許可證，「那時候誰執政？」他上任後的第一次就把每5年換照改為每2年，這是市府可以用的政策工具。

林佳龍說，市府制定管制生煤自治條例後，2014年中火許可生煤用量是每年每機組210萬噸，10機組共2100萬噸，實際使用約1840萬噸，但去年已降到1773萬噸；因為空污發生時，市府會要求中火配合空品降載，生煤使用量今年還會繼續下降。

他指出，有些錯誤資訊不能一講再講，9號機組9月審查時，就要求中火提供4年減4成煤承諾，並把5年一審改2年一審，這一次就要減24％生煤使用量。他認為，曾經阻擋管制生煤自治條例的民代應該道歉，然後歡迎他們加入空污改善行列；並呼籲，「不要製造口水，口水也是空污的一種。」