空污嚴重未改善 盧秀燕要求收回中火許可證

2017-12-01 17:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕表態參選台中市長的國民黨立委盧秀燕，今天與大里、霧峰民代及地方人士，在大里環保公園舉行記者會，質疑中火的9部發電機組明年2月才到期，市長林佳龍卻急著通過，應先降載改善空污後才通過，要求市府收回執照！更有議員及里民表示，自己的親戚及里民都有人得肺腫瘤，林佳龍若無法解決空污，乾脆下台算了。

市府表示，許可證展延與重新發照不同，不了解藍營的訴求邏輯從何而來？事實上，中火已有兩部機組分別歲修、停機施工中，並已配合降載29次；加上市府已刪減生煤許可量500萬噸，明年2月25日生效，讓台電承受必須改善設備的壓力，但也讓台電有充分的時間調度電力。呼籲國民黨民代不要繼續將空污問題變成選舉，這對改善空污沒任何幫助。

中市空污嚴重，引發市民恐慌，國民黨市長擬參選人、立委盧秀燕今天邀請市議員陳政顯、段緯宇、林碧秀及多位里長、臉書大里人聊天室管理員等多位地方人士，在大里環保公園召開「大里霧峰爭一口氣」記者會。

陳政顯表示，日前他在市議會質詢，衛生局長呂宗學竟說污染最嚴重的是大里、霧峰，並非龍井，令人吃驚。

林碧秀則表示，如今空污如此嚴重，家長都相當擔心，市府應提出對應政策，

段緯宇指出，台中空污相當嚴重，他的母親、弟弟、弟媳都因得了肺腫瘤接受手術，他的選民也因為罹患肺腫瘤而問他要找什麼醫生。

段緯宇說，空污不止是中火所造成，還有其他工廠，這些業者相當沒有企業良知，他也痛批市府團隊只會選舉，提不出對策，若林佳龍再提不出良策，就自動請辭算了。

大里金城里長潘國琦也表示，很多里長都會擔心空污如此嚴重會得肺腺癌，市府不要只會選舉，整個台中市空污如此嚴重，請林佳龍自動下台。

臉書「大里人聊天空」的管理員也到場表示，林佳龍要所有作為，不要讓空污再毒害子孫。

盧秀燕則質疑，大里霧峰空污最嚴重，是經過衛生局長的認證，而台中市空污如此嚴重，為何林佳龍卻在前天通過9部機組的許可證，明明是明年2月才到期，林佳龍在急什麼？

盧秀燕更強調，空污如此嚴重，卻未看到市府對市民有任可警示，沒有發簡訊、沒有發line通知，資訊根本不夠透明。

至於林佳龍質疑她是選舉考量，盧秀燕說，自己在今年2月就走上街頭抗議，當時她並未決定要參選，她反問，她在上街頭時，林佳龍在做什麼？

而在地立委何欣純則表示，她多次要求經濟部及環保署要積極提出對應政策，督促環保署14+N空氣污染管制策略的落實，強化監測及預警系統，並支持修法將「電力環保調度機制」（降載機制）入「空污法」，歡迎不分黨派的立委一起來關心，不分朝野，不噴口水，務實合作共同努力改善。

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