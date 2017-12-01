田弘茂連任海基會董事長 籲中國早日放李明哲回台

2017-12-01 16:53

〔記者施曉光／台北報導〕海基會上月完成改選第10屆新任董監事後，今日下午召開董監事第一次聯席會議選舉新任董事長、副董事長，結果一如預期由上屆董事長田弘茂連任，田弘茂在當選後首度主持會議致詞時，針對台灣非政府組織工作者李明哲日前遭中國以「顛覆國家政權罪」判刑一事表達非常遺憾，深恐負面效應將衝擊未來兩岸關係，影響兩岸人民感情，疏離兩岸人民心理契合的前景，因此呼籲對岸讓李明哲早日回台，才有助兩岸關係走上良性長遠發展。

田弘茂指出，言論自由與法治是當今民主國家的共同價值，應該受到保障，李明哲長期關心中國公民社會與民主發展，他選擇與友人分享、交流台灣經驗，相信出發點是良善的，也是關心中國人民的作法。

田弘茂說，兩岸在法治觀念上顯有相當大的差異，因而中國認定李明哲的作為違背其法律規範，但這恐將影響兩岸人民感情，疏離兩岸人民心理契合的前景，呼籲對岸讓李明哲早日回台，如此才有助疏解兩岸人民心結，更有利兩岸關係走上良性長遠發展，而海基會也將就李明哲案後續繼續關注並全力協處。

對於連任董事長，田弘茂向在場董監事表達感謝支持之意，承諾自己一定全力以赴，持續為兩岸關係和平穩定發展貢獻心力，在未來任期中，海基會將持續堅守協商、交流與服務三大任務，與中方溝通聯繫及釋出善意，以保護兩岸民眾權益，維繫雙方關係和平相處與穩定發展。

他還說，海基會自1991年成立至今進入第10屆，歷經過去9屆董監事會及董事長，共同為海基會及兩岸關係做出不同階段的貢獻，而兩岸關係發展一路坎坷，經雙方不斷摸索前進，才有今日的景況，目前遇到瓶頸，有賴大家共同找出新路徑、建立新模式，才能維持良性互動確保兩岸人民福祉。