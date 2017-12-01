勞團絕食269小時 預告下週審法案「抗爭到底」

勞團在勞動部前抗議「部長位置纹風不動，基層工人繼續戰鬥」。（記者李雅雯攝）

2017-12-01 16:40

〔記者李雅雯／台北報導〕勞團從11月20日上午10點開始，在勞動部前紮營搭棚絕食，到今天下午3點共計269小時，抗議勞動部不當勞動行為裁決委員會近來裁決結果離譜，勞基法修法將再惡化勞工勞動條件。絕食行動今天下午結束，對於勞基法修正草案下週一立院續審，勞團預告：抗爭到底。

勞團下午在勞動部前高喊「部長位置紋風不動、基層工人繼續戰鬥」，控訴絕食期間勞工或工會爭取權益受到打壓事情仍持續發生，從勞動部裁決會到各地方政府機關，都未正視勞工的權益。桃園市產業總工會理事長莊福凱批評，政府說企業會自律，如果真的會自律的話，怎麼還有這麼多莫名其妙地解僱，裁決會不能保護勞工，裁決會不公。

全國教師工會總聯合會主任詹政道嘆息，政府現在看起來，就是沒在搭理各界對勞基法修法的批評聲浪；裁決會應該是公正第三方，在幾次裁決中卻顯然已不能主持正義。

勞團最後拿出寫有「過勞台灣、打壓工會」的診斷證明書，點火燃燒成灰，宣告工人將持續地戰鬥。桃園市產業總工會秘書長林佳瑋說，下週立法院審勞基法修正草案，勞團、工會將再到現場表達訴求，「開到幾點就跟到幾點」。

桃園市空服員職業工會、新海瓦斯工會、桃園市產業總工會、新竹縣產業總工會、華航企業工會、台灣鐵路產業工會、長榮航空企業工會等團體發起絕食抗議，269小時代表201個被懲處的台鐵勞工、17名被解雇的遠東空服員，跨國集團工會理事長因為爭取會員權益被砍掉的40％績效獎金，還有新海瓦斯工會送來的11個裁決案，數字累加就是269。

勞動部對於勞團訴求回應，對於裁決會裁決若有不同看法，可以向民事及行政法院提起訴訟以資救濟。