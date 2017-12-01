里鄰整併溝通不良台南里長公所前拉布條抗議

2017-12-01 16:51

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市里鄰整併風波不斷，約50位後壁區里長與里民今日現身區公所，拉白布條抗議，並高呼「黑箱作業」、「還我里名」。

市議員賴惠員指出，地方法令雖然在101年就已經完備，但是市政府始終沒有明確提出具體的鄰里、行政區調整時程，今年4月民政局長陳宗彥於議會答詢中表示會在今年底完成鄰里整併作業，使得地方里長譁然。

賴惠員強調，里鄰整併之所以風波不斷主要是因為過於倉促、整併過程未考慮地區發展的歷史人文背景，例如新營的五興里與鐵線里合併為五興里，鐵線里為過去新營地區因為港口貿易而帶動經濟發展的「堡頭」，稱為「鐵線橋堡」，下轄「東堡」與「西堡」，具體的行為還體現在東、西堡村落之中，現在只要信仰中心神明聖誕日還會到鐵線橋通濟宮迎請媽祖回村落賜福。

賴惠員指出，後壁的仕安里是近年來表現亮眼的農村轉型的典範，農委會主委林聰賢、高雄市長陳菊與許多立法委員都曾參訪與觀摩，但是卻被與其他性質截然不同的里別合併，例如與仕安合併的頂長里就以傳統藝陣「打臉宋江陣」聞名，與仕安的性質迥然不同，卻粗糙的合併，顯然欠缺妥適周延的思考。

賴惠員表示，抗議布條明白寫到「抗議黑箱」、「無協調黑箱」，顯見溝通協調過程不夠充分，在後壁的原21里中就有6里出來抗議，鄰里的合併應該加入在地歷史文化特色的思考，或許可以將本次的調整結果作為下屆市長的參酌藍圖，於下屆市長再行合併的進一步規劃，「事緩則圓」。