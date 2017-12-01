宜蘭農業政策在哪？ 陳金德：府內單位彙整中

2017-12-01 17:01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德今日首度進入議會備詢，由議員游祥德率先發問，質詢重點仍圍繞農地議題，談及宜縣未來的農業政策，陳金德指出，將請府內單位檢討出既能夠農地農用，又能管制農舍發展的政策，符合農地農用的精神。

游祥德、楊順木及薛呈懿等議員，都針對縣內農地議題發表看法，其中薛呈懿砲火最為兇猛，她質疑陳金德，上任已經超過20天，針對違規農舍的開罰及拆除的計畫在哪？未來該怎麼做？

薛呈懿更質疑，現在根本看不到宜蘭的農業未來在哪？宜蘭的水稻田大家真的都不要嗎？她舉例，有中生代的代耕業者自主成立稻農公司，米都銷往中國，還有很多位於湧泉帶的優質水稻生產區，吸引上百位國內外民眾來到宜蘭耕種，不要再說在宜蘭務農不能維生，農業已被放棄半世紀，她不期待陳金德在短短任期內可解決農業問題，「但難道還是要繼續放棄農業嗎？」

陳金德表示，農業政策會彙整各界意見，由各單位整理出既能夠農地農用，又能管制農舍無限制發展的政策，但他認為，每一塊土地都是人民的財產，人民可依據法律給的權利去做，如果法律沒有允許就給予裁罰；至於違規農舍何時拆，陳金德則說，將依照區域計畫法、都市計畫法等法令，及縣府原先訂定的列管與裁罰的原則進行，將另案向議會報告。