就任將滿8年 邱鏡淳下鄉趴趴走視察重大工程

2017-12-01 16:47

［記者黃美珠／新埔報導］今年12月20日新竹縣長邱鏡淳就職就要滿8週年，25日則是他順利連任滿3年的日子。近日他在全縣各地趴趴走總體檢施政8年來的各重大工程進度，今天在新埔，就連續針對115號縣道拓寬、新埔分局照門派出所、和新埔新行政大樓等新建進度進行了解。

縣長邱鏡淳說，未來新埔鎮公所搬家後，舊的鎮代表會議事堂及公所調解委員會辦公室等，都將改為「新埔區家庭福利服務中心」，此案已經被納入前瞻計畫之1的少子化友善育兒空間建設，未來會用以建構0到2歲兒童社區公共托育計畫，服務對象以有18歲以下孩子的弱勢、或單親、或新住民、或原住民、或隔代教養等的家庭優先，屆時會設有親子遊戲室、閱覽室、物資銀行等。

邱鏡淳隨後也勘查新竹縣山線的自行車道維護工程狀況，除多個路段分別進行除草、車道修復以及步道修復工程，也將新增導覽牌，而鐵馬驛站所在的綠地公園，也將從明年起由鎮公所負責維護，協調社區或學校一起參與。

至於照門所廳舍在今年8月中開工後，原預計明年6月要完工，不過目前工程進度已經有21.42%，超前計畫約4%，可望提早啟用。

今天他在警局長張榮興、分局長陳立祺陪同會勘時也特別關切警車、洽公民車等的停車空間、出入動線等，要求承攬包商務必嚴格做好工安工作。

而正在拓寬的115號縣道，工區就位處新竹與桃園縣市交界處。縣府工務處簡報說明此工程包含了道路、橋梁新建改建以及大地工程，整體7億3650萬的工程費用，由交通部補助5億8400萬，縣府自籌1億5250萬，去年7月初開工後，計畫後（108）年初將會完工通車。