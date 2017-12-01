智慧城市高峰論壇 林佳龍分享台中藍圖

市府與台灣微軟共同舉辦「2017台中智慧城市高峰論壇」。（記者黃鐘山攝）

2017-12-01 15:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍今天出席「2017台中智慧城市高峰論壇」說，台中市已成為行政院指定的智慧機械之都，結合精密機械及航太等硬體設備展開智慧製造，並推動水湳智慧城、智慧營運中心，一步步奠定發展智慧城市的基礎。

市府與台灣微軟共同舉辦「智慧城市高峰論壇」，今日在台中林酒店登場，以「城市數位治理與智慧轉型」為主軸，邀請超過150位產官學界代表出席，針對人工智慧的發展與應用廣泛進行交流。

林佳龍說，台中市已有幾項領先的作為，除了已成為行政院指定的智慧機械之都外，在智慧製造方面，結合精密機械及航太等硬體設備，並因應工業4.0所運用的大數據、雲端及人工智慧，市府也與大學及研發創新機構合作，進行人才培訓。

林市長又說，市府成立智慧城市推動委員會，與中央合作要讓中小型企業也有進入智慧製造的機會，並將水湳經貿園區打造成水湳智慧城，未來將與產學研合作，作為自駕車、智慧交通等智慧示範場域，相信會成為台灣進軍國際的模式。

台灣微軟總經理孫基康表示，展望未來智慧城市，最基礎的是資料及人工智慧，必須有好的平台來分享及普及化，在國際挑戰下，台中市已走到世界的最前端，期盼透過與市府的合作，進一步讓台中在國際上成為台灣之光。