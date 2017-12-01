藍營猛打空汙 林佳龍重砲反擊「不要淪為選舉運動」

2017-12-01 14:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕藍營猛打空汙議題，市長林佳龍今天重砲反擊，部分政治人物過去未曾主張減煤減排，甚至反對市府的管制生煤自治條例，現在為了選舉又轉為贊成。但改善空汙應為全民運動，而非選舉運動，盼政治人物別再用口水抹黑來市府。

林佳龍今天出席「智慧城市高峰論壇」後受訪指出，有部分民意代表因為選舉快到有壓力，過去反對他任內所制定的管制生煤自治條例，現在卻又轉為要求遵行自治條例，達成減煤減排的目標，其實前後說法自相矛盾。

他又說，中火生煤使用量，從他上任前的1年1840萬噸，減少到去年僅剩1773萬噸，數量已經逐年遞減，這全是市府要求減煤的成果，現在再決定減少500萬噸許可量，就算依使用量計算，也減少了13%，數量仍是非常大。

林市長說明，減少500萬噸許可量，會影響45億度發電量，同時增加39億元支出，台電還要負擔調度與風險成本，這給台電不小壓力，而過去30年、55次換照機會都不處理，現在是往好的方向發展，應該要鼓勵，不要淪於口水。

他表示，希望讓改善空汙變成全民運動，而不是成為政治人物的選舉運動，更不能在朝時不做，不斷阻撓市府，甚至極力打壓，現在卻又反過頭來，用錯誤數字抹黑批評市府，以獲取自身的政治利益，這樣實在「過頭了！」

林佳龍強調，中央非核家園的藍圖很清楚，希望部分民意代表的批評，不要故意造成缺電停電，強迫政府答應做不到的事情；市府管制生煤自治條例已經逐漸發揮效果，逐步達成減煤目標，希望那些民代也「減煤減排」，把火氣降下來。