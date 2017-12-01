紀念「登步大捷」 9旬戰友「回娘家」傳承光榮史

12名高齡9旬的登步戰友受邀回到湖南營區，熱烈分享當年在登步島戰場上用鮮血換來的榮耀，並一起切蛋糕慶祝，傳承「登步部隊」的光榮歷史。 （軍方提供）

2017-12-01 14:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕陸軍裝甲第584旅今天在湖南營區舉辦「登步大捷暨隊慶紀念活動」，12名高齡9旬的登步戰友英雄受邀「回娘家」，熱烈分享當年在登步島戰場上用鮮血換來的榮耀，並試乘「雲豹甲車」，感受今日國軍建軍備戰的成果；第六軍團指揮部表示，希望藉此教育現役官兵，傳承「登步部隊」的光榮歷史。

第六軍團指揮部表示，登步島位在舟山群島東南方，為舟山群島的重要屏障。民國38年11月3日共軍以攻佔舟山群島為目標，從距離登步島3公里的桃花島來犯，國軍官兵在登步島戰場上英勇抗敵，讓處心積慮奪佔舟山群島的共軍兵敗而逃，締造「登步大捷」，裝甲第584旅的前身67師因而獲頒「登步部隊」番號；此役是國軍在古寧頭大捷後，再度擊敗來犯共軍，鼓舞了全國軍民士氣。

為感念先烈先賢們無私奉獻的精神，今天的紀念活動，陸軍裝甲第584旅特別邀請曾經參與登步島戰役的前輩回娘家，並安排隊史館、園遊會、裝備陳展及表演活動。上士鄭銘儀說，在引導貴賓參訪過程中，聽到登步戰友述說當年作戰景況，也彷彿置身戰場，激昂不已。

陸軍第六軍團指揮官中將徐衍璞表示，「沒有登步島的戰友就沒有現今台海的和平穩定，也沒有我們安居樂業的生活，衷心感謝前輩們的為國犧牲與奉獻。」他將盡最大的努力帶領六軍團，延續這股優良軍風，永續傳承登步精神。