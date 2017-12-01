行政院變「功德院」 青年團體還有第二波行動！

台北部分「行政院」公車站牌、捷運站和路標，昨晚被青年團體改為「功德院」，諷刺行政院長賴清德以「做功德」指消防員捕蜂捉蛇和照護員的工作內容。（圖擷取自反教育商品化聯盟）

2017-12-01 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北部分「行政院」公車站牌、捷運站和路標，昨晚被青年團體改為「功德院」，諷刺行政院長賴清德以「做功德」指消防員捕蜂捉蛇和照護員的工作內容。青年團體除了這次行動，他們也把行動素材公開，號召民眾一起響應活動，將行政院周邊車站的標誌「挑好貼滿」。

多個青年團體發起「功德院長長久久正名行動」，聯合聲明稿指出。青年團體聲明指出，以更改行政院週邊路標、站牌、地下道和捷運指示的方式，發起功德院「正名」行動，不僅諷刺國家機器的失能，也期盼政府能經由制度真正地對全體人民「做功德」，讓每個人都能享有富足且有保障的生活。

青年團體也號召民眾一起來「挑好貼滿」，表示下班、打工、居住、生活必須經過這些公車線的民眾，把可以觸及的公車站牌和路線圖加以「正名」，「只要我們的勞動處境繼續惡化，我們就要永遠記得傾向資方的『功德院』。」

台北市公車聯營管理委員會也發表聲明，指擅自變更站名，不僅影響民眾搭乘公車辨識困難、違反公益，也嚴重侵犯民眾權益，已涉及違反著作權法及民刑法相關規定，將研議委請律師以維權益。

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