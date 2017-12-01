輪班間隔8或11小時 綠委憂心「例外變原則」

2017-12-01 13:06

〔記者蘇芳禾／台北報導〕勞基法修法爭議不斷，民進黨黨團大會今天邀請勞動部長林美珠列席，據了解，爭議最大的輪班制勞工兩班間應有連續11小時休息，8小時例外，在立委向行政院長賴清德建議後，將會增加把關機制。由各行各業主管機關會同勞動部，還要加上原來的報備、勞資協商等機制，下週先以這個方向送出委員會，經過一個月協商期再處理。不過許多綠委仍憂心，這恐會造成實際執行上會變成休息8小時才是原則。

目前勞基法放寬彈性部分包括提高加班上限的「工時帳戶」、以及加班費改為「核實計算」、「七休一」和「原則輪班制勞工兩班間應有連續11小時休息，例外8小時」，其中七休一與輪班11小時被立委認為規定不清，可能造成僱主濫用。行政院長賴清德本週三、四跟黨籍立委餐敘，也有不少立委反映年輕與網路族群的反彈。

據透露，林美珠在今天上午的民進黨黨團會議中報告七休一與輪班11小時的把關機制，其中輪班11小時部分，特殊行業應該要經過主管機關會同勞動部把關，加上原本的報備、勞資協商等機制，部份立委也可接受此版本。

不過針對輪班制度，仍有立委抱持疑慮，認為行政院說不清楚，原本應該是「原則11小時，例外8小時」，修法後，很多僱主恐怕會讓休息8小時成為常態。民進黨立委葉宜津質疑，中小企業的勞動樣態都不同，經濟部有辦法審核嗎？綠委王定宇則建議，應該正面表列，強調以11小時為原則的部分。

至於七休一部分，據轉述，林美珠表示，可放寬的行業不會採用申請制度，所以會是勞動部跟各行各業的主管機關來決定公告，把關權在政府，不會讓勞工自己面對僱主。七休一內容不變。

與會者透露，下週一、週三衛環和經濟委員會聯席審查勞基法時，勞動部就會把有共識的部分拿出來報告。對於有立委質疑行政部門說不清楚、造成外界誤解，導致民意代表也無法有力辯護，希望勞動部能推出懶人包。對此，勞動部回應，現在大家若已經對修法方向有共識，下週一就可以推出懶人包。

除了勞基法外，黨團也宣布下週二將會逐條動員表决促轉條例；公投法則會在第二階段門檻的部分再行討論。