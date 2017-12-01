空汙基金以污染源大小重分配 賴清德：可重新討論

2017-12-01 12:56

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣空氣污染問題越發嚴重，不少人歸咎於火力發電，對此，行政院院長賴清德今日表示，空污來源很多，火力發電產生的空污只佔2.9%，至於地方反映希望空污基金改以污染源大小重新分配，賴清德也說，可以重新討論，沒有問題。

賴清德說，空氣污染來源有很多種，台灣空氣污染源主要三分之一來自「移動污染源」，也就是平常所開的汽機車，將近三分之一來自「固定污染源」，特別是工業的發展，其中火力發電大概佔2.9％，其他三分之一來自境外，特別是來自中國大陸。

現行的空污基金是以人口比例來分配，媒體詢問未來是否朝向以污染源大小比例分配？賴清德說，如果地方要求變更現行補助依據，他可以請環保署和相關同仁，根據污染源、人口及其他因素重新研究與討論，沒有問題。

行政院院長賴清德今日參加國發會在松菸舉辦「設計翻轉 地方創生」成果展時在會前被媒體堵訪時有以上回應。

另外針對昨日與民進黨立委餐敘溝通整合對勞基法修法意見，賴清德說，民進黨對行政院版本原則上是支持的，溝通協調過程中沒有出現困難，只是有些文字可以更精準些，方便對外說明。

賴清德說，當初行政院把此版本送出去前，已經跟立法院透過各種管道充分協商，然後共同決定，所以民進黨是支持這個版本的，原則上是給資方及勞方彈性，特別是優先保障勞工權益。

賴說，在整個溝通協調過程當中，沒有出現任何困難，「我們也希望在原則不變的情況之下，有一些文字可以更精準」，方便跟社會大眾說明，不至於招致誤會，這部分立法院會來負責這個事情。