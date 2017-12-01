議員拿帕金森氏症酸市府女秘書 基進黨痛批民代失格

基進黨強烈批判市議員拿帕金森氏症嘲諷備詢人員。（記者王榮祥攝）

2017-12-01 12:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕基進黨今天至高市議會抗議，質疑國民黨籍市議員李雅靜，日前質詢高市海洋局與慶富會商內容時，針對備詢的陳姓女秘書疑似發抖反應、竟以「帕金森氏症」嘲諷，基進黨認為李雅靜嚴正失言、失格，對其歧視性言論強烈譴責。

李雅靜事後曾透過臉書，坦言在質詢時部分言語失當與不良示範，並向市民大眾致歉；她進一步強調，嚴格監督市政、追究市府團隊在慶富弊案中作為的真相，是議員職責所在，追究慶富案真相立場，絕對沒有絲毫動搖。

李雅靜指出，當天的發言實屬無心，且家裡也有帕金森氏症親友，他對家有帕金森氏症的民眾絕對能感同身受，未來只要有機會，非常願意投入相關公益活動。

爭議質詢內容發生在11月28日上午，國民黨以聯合質詢方式，要求海洋局曾隨前局長王端仁、出席與慶富會商的人員，以及高銀董事長、總經理到議會備詢﹔海洋局楊姓科長、陳姓技正、陳姓女秘書全部列席。

李雅靜質詢女秘書時，注意到秘書答詢時、手好像一直在抖，直言「不知道的人還以為妳得帕金森氏症」﹔女秘書當場也回應，指稱自己並沒有發抖，並提醒議員有言論免責權，但備詢人員並沒有，該段影音事後在網路上傳開，引發熱議。

基進黨認為李雅靜以羞辱口吻對秘書破口大罵，缺乏對病友的尊重，相信鳳山選民會給對女性傲慢且充滿歧視的議員，公平的審判。

相關影音（擷取網路）