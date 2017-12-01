藍委批中火減煤跳票 中市府反擊：為選舉操弄空污議題

台中空污議題，連日引起朝野激烈攻防。（記者黃鐘山攝）

2017-12-01 12:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕藍委連日批評台中火力發電廠生煤量「4年減40％跳票」，台中市政府再度駁斥，此次減煤24％，已超越生煤管制條例2年減20％的中期目標。過去國民黨對空污漠不關心，歷任縣市長更未減過中火生煤量，如今為了選舉才操作空污議題。

國民黨立委盧秀燕、顏寬恒、江啟臣今天在立法院召開記者會批評，市府對中火「4年減40％完全跳票」、「未來2年僅減200萬噸」。市府表示，市府生煤管制自治條例第3條規定「自本自治條例公布日起4年內減少生煤使用量40％」，此次中火10部機組許可量從2100萬噸減為1600萬噸，等同於「明年107年2月25日起，中火就必須立即減煤達24％」，已達中期目標，未來將持續督促中火，逐步朝109年減煤40％目標邁進。

市府表示，大減中火生煤許可量500萬噸，帶給中火壓力，也直接斷絕外界質疑「火力全開」的可能性，不僅落實生煤管制自治條例，減幅24％更已超越2年20％的中期目標。所謂「跳票」說法不符事實，也嚴重誤導社會大眾視聽。市府對國民黨的說法完全無法苟同。

另外，立委顏寬恒及環保團體在記者會中批評市府「選舉短線操作」。市府回應，不提中火是國民黨執政時興建，歷任國民黨縣市長對中火生煤量從未減過一分一毫，各級民代問政也鮮少關切中火造成的空污問題。如今隨著選舉逼近，尤其2位有意參選國民黨市長提名初選的立委更是突然關心起空污，並不斷抹黑市府的努力，是誰為了選舉操作空污議題，市民心中自有公斷。

至於環團12月17日將舉辦遊行表達對空污的關心與訴求，市府對此表示，台灣是民主國家，市府尊重每一位人民表達意見的權益，也要祝福活動圓滿順利。