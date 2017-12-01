中市法制局長吳梓生上任 林佳龍盼市府業務更完善

2017-12-01 11:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中律師公會前理事長吳梓生接任市府法制局長，今天舉行交接典禮。台中市長林佳龍表示，縣市合併後，是建立完善法制基礎的重要時機，將奠定未來十年、甚至百年基礎，期望在吳帶領下，協助市府各項業務更順利推動。

林佳龍說，吳梓生擁有台大及美國杜克大學法學碩士學歷，並具備台灣、美國律師資格，也曾任台中律師公會理事長、公害糾紛調處委員會委員、醫師懲戒委員會委員等，相信豐富的實務經驗，定能在前局長陳朝建建立的基礎上一起努力。

林佳龍強調，市府團隊是一個「台中隊」，不論是業務或幕僚單位，都齊心齊力並具備團隊精神，期望在新任局長帶領下，以其專業知識並輔以「以民為本」的精神，協助市府各項業務順利推動。

吳梓生說，擔任律師公會理事長，就與法制局經常互動，法制局的人員都非常優秀，也在前局長的帶領下，展現積極的活力，未來將與大家在現有基礎上一起努力，克盡全力、盡忠職守，推動消費者保護、法律扶助諮詢、調解等業務，為市民服務。

他也說，法制局除了為民服務業務外，同時是市府的法律顧問，這是一個很大挑戰，但他樂於接受挑戰，將協助市府在謀求市民福祉同時，保障市民基本權利，平衡各種利益與價值。

法制局長布達交接典禮在市政大樓舉行，由市長林佳龍主持，主計處長蔣建中監交。副市長林陵三、林依瑩、台中律師公會理事長洪明儒、犯罪被害人保護協會台中分會主委林坤賢、法扶台中分會會長趙建興、雲林同鄉會理事長李天成等人都到場觀禮。