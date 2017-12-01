民團：蜂蛇業務應具體回歸 莫用功德消費消防員

消防員工作權益促進會今帶著7千份連署書赴行政院抗議，要求「捕蜂捉蛇」業務，應確實回歸農政單位。（記者陳鈺馥攝）

2017-12-01 11:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕消防員工作權益促進會今帶著7千份連署書赴行政院外抗議，要求「捕蜂捉蛇」業務，應具體回歸農政單位，不要再都推給消防員，並痛批行政院長賴清德不要再用「功德說」消費消防員及勞工。

消防員工作權益促進會理事長楊適瑋表示，行政院日前質疑促進會憑什麼代表消防員，這次促進會帶來7千份連署書，消防員皆強烈反對非屬消防任務的捕蜂捉蛇，繼續推給消防員負責。

楊適瑋指出，全台消防員及民眾一同連署，要求行政院不應讓消防員執行非屬消防業務，並拒絕以任何補償、獎勵金方式，要消防員繼續在那捕風捉蛇。

楊適瑋說，內政部長葉俊榮承諾2年讓業務回歸農委會，但至今仍未實質回歸，新竹及嘉義仍由消防員在捕蜂捉蛇，賴清德也不要在那用「功德說」繼續消費消防員，還敢說雇主沒人故意排爛班表，「不知賴哪來的自信！」

對此，行政院派出災害防救辦公室參議方德勝接受陳情，他強調，行政院從沒說過2年回歸，行政院早在今年1月就決定「捕蜂捉蛇」業務，由內政轉農政，中央沒有所謂回歸問題，農委會很積極研擬工作計畫。

內政部消防署副署長江濟人表示，2年回歸是內政部長在立院答詢的承諾，消防署積極處理、定期檢討，由於此議題牽涉非常多問題，將在執行過程中不斷檢討及改正。

農委會代表指出，有6縣市由消防局負責，目前仍在調整中，其他縣市都已經回歸，要全權回歸尚需時間，需要各單位共同合作。