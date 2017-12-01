中部藍委大集合 共籲收回中火展延許可

2017-12-01 11:21

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中部地區的國民黨立委盧秀燕、江啟臣、顏寬恒、許淑華、馬文君及張麗善，與台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃召開記者會，除呼籲台中市政府收回台中火力發電廠燃煤許可證，並強調12月17日的反空污大遊行絕對如期登場。

葉光芃說，他肯定中火燃燒生煤有減量，但還是不夠，他呼籲台中市政府「收回中火許可證，落實四年減四成」，不要讓台中市自治條例所訂定的目標成為一場空，若台中市長林佳龍能消除污染的中火，就能讓全台灣以他為榮。

盧秀燕透露，雖然說官方強調有採取措施改善空污，並希望不要舉行遊行、抗爭，但她與葉光芃討論後決定繼續舉辦遊行，是要呼籲全台民眾「自己健康自己救」，希望大家穿黑衣或灰衣，12月17日到台中市參與遊行。

她表示，民進黨當初堅決地反核，現在卻因燃煤發電製造空污，迫使民眾在污染或缺電中抉擇，燃煤是很污染的發電方式，國際趨勢是減少燃煤，若民進黨政府將燃煤發電作為德政，當成唯一的選擇，令人不滿。

江啟臣說，環保署長李應元說若PM2.5沒減兩成就要下台，但他們要的是中央政府誠懇面對問題，以找回新鮮空氣。他表示，高雄市政府昨天要求興達火力發電廠先減量才核發許可證，呼籲市長林佳龍也應收回中火展延許可。

顏寬恒指出，台中市府說中火須降低200萬噸生煤燃燒量，否則不會取得展延許可，但這數字僅是實際使用量1800萬噸的的一成，與目標4年減量4成有落差，希望空污問題不要淪為政客操作選舉的工具，中市府應誠實面對問題。