談獵雷艦 蔡英文：從錯誤中學習

2017-12-01 11:26

〔記者李欣芳／屏東隨行報導〕近來獵雷艦案延燒，外界關切台灣國防未來發展方向，蔡英文總統今天上午表示，這段時間獵雷艦案的發展，確實讓國艦國造的工作，出現短暫的波折，但個案的挫折，不會改變國防自主的方向，「我對國軍有信心，我們一定會一起糾正錯誤，並且從錯誤中學習寶貴的經驗，讓國軍繼續成長茁壯，並為國防自主建立更好的制度與環境」。

蔡總統強調，國防自主走得穩，國軍就強。國軍強，中華民國就更強，相信只要團結，只要政府、國軍、產業共同投入，國防自主的這條路，一定會走得順利。

蔡英文今天上午在屏東基地主持「P-3C型機成軍暨S-2T型機除役及飛行部隊番號更銜典禮」，我國向美國採購十二架P-3C固定翼反潛機，已全數交機並完成戰備訓練，機齡已逾40年的 S-2T型機也正式除役。

總統致詞指出，今天是一個光榮感動的時刻，戰功彪炳，曾努力為台海反潛作戰，做出重要貢獻的S-2T型機就要卸下重任，光榮除役，同時，我們的P-3C型機部隊也要正式成軍，接下守護海疆的神聖使命，各位是最精銳的偵查部隊，國軍最銳利的眼睛。「你們的高度警覺和堅強戰力，就是空軍反潛作戰，最重要的依靠」。

她表示，在P-3C型機全數完成交機作業之後，國軍的戰力更加茁壯，政府會落實「防衛固守，重層嚇阻」的戰略，反制潛艦威脅，爭取制海優勢，捍衛國家。

蔡總統表示，持續強化國軍戰力，保持足夠的國防戰力，這是她做為三軍統帥不變的神聖使命，強化戰力有很多途徑，但最重要的任務，就是達成國防自主的目標；當然走向國防自主的這條路，從來就不是順風順水，但中華民國國軍向來不怕苦、不怕難，面對困難，克服萬難，這就是國軍本色。

蔡英文說，藉著今天這個場合，為所有替國家奉獻打拚的國軍弟兄姐妹，所有的官士兵同仁們打氣，更要宣示我們力挺國軍、力挺國防自主的決心。

蔡總統說，我們對國防自主的信心，來自腳踏實地的努力，高教機國造，就是要復興台灣航太產業，只要揮汗努力、踏實前進，國防自主一定會成功，目前，高教機國造的進度順暢，預計能夠如期如質，在2020年，就會展開首飛的工作。

蔡英文最後表示，持續強化國防戰力，全年無休保家衛國，這是一棒接一棒，永遠不會停下的工作，就像是今天P-3C型機接棒成軍，肩負起全天候反潛及偵巡任務一樣，我要給各位最大的祝福，「保機任衛，破玄為鋒」，國軍加油！