國民黨慶大老齊唱國旗歌 反引網友國家認同論戰

國民黨6位大老齊聚唱國歌，卻引來網友國家認同的論戰。（圖翻攝自影片）

2017-12-01 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨日前迎接第123週年黨慶，黨內大老齊聚造勢，黨主席吳敦義更呼籲黨內團結，共同於選戰中創下佳績。而國民黨內6位大老也共同唱國旗歌慶祝黨慶，但由於歌聲過於「哀戚」，被網友潑冷水說像在慶祝「冥誕」。此外，影片也意外引起對於國旗歌的認同論戰，有人認為應尊重代表國家的歌曲，但有人認為並非所有人都認同國旗歌，愛的是台灣。

為慶祝國民黨第123週年黨慶，6位黨內大老難得開金口獻唱，影片中剪輯了吳敦義、洪秀柱、馬英九、朱立倫、吳伯雄與連戰個別「solo」的一小段國歌，最後再讓所有人共同合唱「青天白日滿地紅」。雖然6位大老表情看來誠意十足，但似乎由於歌聲過於哀戚、音準有待加強，因而慘遭網友潑冷水：「五子哭墓好像不用請到六個人」、「可以唱的跟冥誕一樣也不簡單」。

另外，6位大老唱的歌詞也被網友拿來反酸當事人：「連家三代公務員，擠進富比士富豪排行榜，說個笑話：創業維艱」、「朱立倫：莫徒務近功。不要想抄近路從市長請假酸宗痛」、「吳敦義：貫徹始終。白賊轉彎有始有終」、「富可敵國的公務員唱創業維艱，輸掉政權的前總統唱守成不易，被黨員推翻的前黨主席唱同心同德，這是故意安排的嗎...？」

但也有網友認為：「不管是誰唱，今天唱國歌我覺得大家都要稍微嚴肅跟尊重，不管是誰作詞曲，這是我們國家的音樂，也是尊嚴」、「今天不指誰，你們可以針對人，但帶有國家元素的東西，人民應該要認同的。他們無法代表國家」。對此，另一派網友認為：「即便是這個國家的人民，也並不是所有人都認同國旗歌。大家酸的其實是唱這些歌的人，不需無限上綱到對於整個國家的認同」、「可是我愛台灣不愛中華民國」。