賴揆：讓蔡總統支持度回升是我的工作

2017-11-30 22:50

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德上任2個多月，施政滿意度高，但蔡總統滿意度卻未明顯提升，民調並顯示民進黨傳統支持者流失不少，賴揆今接受三立電視專訪時表示，以這2個多月來看總統推動事情的種種策略與投入，她應該可得到民眾更高的支持度，可能是因為認知的落差，「後續就是我的責任了」，讓總統的民調能夠平穩，支持度能夠提升就是行政院的工作，「這個就是我的工作！」。

賴揆指出，這2個多月他比較有機會與蔡總統互動，「我認為她有非常強烈的使命感，而且做事也非常有決心，外柔內剛」。

他表示，未來會一如當初接下行政院院長印信時所講的，誠實面對台灣各種問題，務實擬定策略，踏實解決問題。

對於總統與閣揆的施政滿意度呈現不一致，賴揆說，因為蔡總統是總統，她的國家責任更重、更大，難度更高，他當行政院長則主要是負責內政、國政的推動，所以沒有辦法互相比較，但以她對總統的觀察，她對台灣有非常強烈的使命感，做事情也非常有決心，相信行政院只要把社會上的事情一件一件做好，總統的民調會回穩，支持度也會提高。

有關民進黨與時代力量的競合關係，賴清德說，社會其實都有很大的期待，包括他個人對時代力量也充滿期待，希望時代力量與民進黨這2個本土政黨能夠既競爭又合作，但再怎麼樣的盟友，或對國家的立場一樣，還是在野黨，在野黨沒有責任支持執政黨，可持反對意見。

賴揆以一例一休修法舉例說，行政院與民進黨立院黨團支持這個修法，他們可以反對，這個就是競爭，大家各自向社會訴求、爭取支持，而合作的意思就是說不要杯葛，如果杯葛，就不是合作了，支持者恐怕看得一頭霧水。