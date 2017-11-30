賴揆：蔡總統使命感非常強烈 理應得到更多支持

2017-11-30 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德在《三立新聞》今晚間播出的政論節目上，被詢問到近日有媒體民調指出，總統蔡英文的不滿意度在多數縣市都過半，在雲嘉南及高屏等傳統的支持者也都如此，這些支持者是否回得來？賴對此回應，指總統理應有更高的支持度，或許是因外界認知落差才有這樣的結果，不過他也強調，後續如何讓蔡總統的民調平穩、支持度提升，是他的責任及工作。

《三立》在今晚間播出的政論節目《新台灣加油》上，主持人舉出美麗島電子報11月23日到24日的民調，指總統蔡英文的不滿意度在雲嘉南高達51%，高屏的部分也有53.3%，雙北也都超過60%，桃竹苗、中彰投也都過半，並就此詢問賴清德對此事的看法。

賴清德表示，他上任院長這2個多月來，比較有機會蔡總統互動，他認為蔡總統有非常強烈的使命感，看她推動事情的策略跟投入程度，理應得到民眾更多的支持度，但可能是外界認知的落差，才出現這樣的民調，不過他也強調後續的部分是他的責任，他相信只要他把事情一件一件做好，蔡總統的民調會回穩，支持度也會提高。賴也說，他會誠實面對台灣各種問題，務實擬定策略、踏實解決問題。

賴清德也說，如果他不去碰一例一休的問題，「對我來講我可以免去這一場辛苦的過程」，但是為了推動國家進步，「壯大台灣」，即便碰到挑戰，該修法就要修法，應該要有這個擔當向社會負責。

賴清德指出，蔡總統負責整個國家，責任更重、更大，難度更高，他身為行政院長，主要則是負責國政的推動，兩人之間沒有辦法互相比較。

針對主持人詢問，南部傳統支持者流失，是否也與民進黨執政1年半，但像三中案、大巨蛋案、洩密案等一些重大案件都辦不了有關？賴清德則說，其實包含一例一休，甚至於空污問題，都會影響民眾對政府的觀感，而在針對司法案件上。

賴表示，他或總統很難去干預司法，不過他也強調，檢方並沒有不辦，洩密案也傳喚了前總統馬英九，像獵雷艦案行政院也做出行政調查，並公布將近200頁的調查報告在網路上，羅列出國防部及一銀放款案的相關缺失。賴清德說，有些案件也許無法很快有結果，但案件的處理都有在進行中。