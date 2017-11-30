賴揆：推一例一休修法為了壯大台灣

行政院長賴清德昨天宴請立法院民進黨團立委，晚間接受三立電視專訪。（記者王藝菘攝）

2017-11-30 21:59

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院推動勞基法「一例一休」修法，鬆綁7休1等規定引發爭議，閣揆賴清德這兩天與民進黨立委餐敘整合，今晚接受三立電視專訪坦言說，做為行政院長，「我不去碰一例一休的問題，對我來講我可以免去這一場辛苦的過程」，但是，要推動國家進步，「壯大台灣才是我要考慮的」，所以該修法就要修法，即便碰到挑戰，也應該要有這個擔當說明清楚，向社會負責。

賴清德說，根據勞動部統計，一例一休實施到現在，受影響的勞工有19%（指收入減少），其中有60%的人想要再去兼差，否則沒辦法維持家計。一例一休之後有19%的勞工更忙更累，錢賺得更少，另外中小企業也遭遇到困難。

賴揆說，民意調查顯示，有66%的民眾認為現行一例一休不好、應該要修，包括國民黨主席吳敦義、親民黨主席宋楚瑜，台北市柯文哲都公開呼籲過，認為同一雙鞋子怎麼可能讓2300萬人來穿？

賴揆說，行政院的一例一休修法版本與民進黨團充分協調，草案公告之後，有60幾％的民眾支持，「所以我們有信心」。

被詢及為何還會有人批評修法是「百年大倒退」的說法？賴揆表示，如果每天8個小時工時不變，就沒有所謂百年大倒退的問題。